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حوادث

ضبط أكثر من 3 آلاف قضية تهرب ضريبي خلال سبتمبر

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 04:54 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
أ ش أ
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية، خلال شهر سبتمبر الماضي، من ضبط أكثر من 3 آلاف قضية تهرب ضريبي متنوعة.

وشملت هذه النتائج ضبط 552 حالة تهرب ضريبي في مجال الضرائب العامة و254 حالة تهرب في مجال القيمة المضافة، فضلا عن 462 قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

كما تضمنت النتائج ضبط 352 سيارة لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية، و1614 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ 2006 أحكام قضائية متنوعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة العامة.

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