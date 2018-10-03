رجال سلة الأهلي يفوز على نيو ستار في تصفيات بطولة إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب نظيره، فريق نيو ستار، بطل بوروندي، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الأربعاء، بالجولة الرابعة من تصفيات بطولة إفريقيا للأندية، والتي تقام في تنزانيا.



وأكّد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق في تنزانيا، أن اللاعبين قدّموا عرضًا قويًا في ظل ظروف الملعب السيئة وغير الملائمة تمامًا للحدث، ونجحوا في إنهاء المباراة لصالح الأهلي بنتيجة ٨٢-٦١.



وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز في المباريات الماضية على حساب كل من أويلرز التنزاني وفريق ولكيتي الإثيوبي وفريق ستراثمور الكيني، ليواصل عروضه القوية في التصفيات.