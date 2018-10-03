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رياضة

بوروسيا دورتموند يعمق جراح موناكو أوروبيًا بـ ثلاثية .. فيديو

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:01 م
صدى البلد
أحمد هاني
حقق فريق بوروسيا دورتموند الفوز علي موناكو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" معقل الفريق الألماني، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشهد الشوط الأول استحواذا كبيرا لمصلحة نادي بوروسيا دورتموند وهجمات مرتدة خطيرة أيضا لموناكو وكل منهم يحاول تسجيل الهدف الأول.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى المدير الفني لدورتموند تغيرات ليأتي الهدف الأول عن طريق اللاعب البديل جاكوب برون لارسن، بعد هجمة مرتدة نحو مرمى موناكو ليقوم ماركو رويس بتمرير الكرة لارسن الذي اسكنها شباك الفريق الفرنسي ، وقبل نهاية المباراة أحرز قائد دورتموند ماركو رويس بالهدف الثالث .

وعزز باكو ألكاسير بالهدف الثاني لمصلحة نادي بورسيا ليهدي فريقه نقاط الفوز .

وبهذا الفوز رفع بروسيا دورتموند رصيده الى 6 نقاط بالتساوي مع أتيلتكو مدريد الإسباني .

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