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رياضة

حسام حسن: الإرهاق سبب التعادل مع فيتا.. وهناك فرق لا تلعب إفريقيًا تؤجل لها مباريات

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:34 م
حسام حسن
حسام حسن
محمد رشاد
قال حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ، إن الإرهاق هو سبب التعادل مع فيتا كلوب الكونغولي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية .

وأضاف حسن في تصريحات تليفزيونية : "قلت قبل المباراة إننا نلعب بـ17 لاعبا فقط، ولدي إصابات، في الوقت نفسه أنا سعيد بأداء لاعبي فريقي وركضهم كثيرا ، هناك فرق لا تلعب بطولات إفريقية ويتم تأجيل مباريات لها في الدوري، أما نحن، فنلعب مباراة كل 3 أيام".

وفشل المصري البورسعيدي في تأمين رحلته إلى الكونغو يوم 24 أكتوبر الجاري حينما يقابل فيتا كلوب في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، بعد أن تعادل 0-0 في مواجهة الذهاب بين جماهيره.

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