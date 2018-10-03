حسام حسن: الإرهاق سبب التعادل مع فيتا.. وهناك فرق لا تلعب إفريقيًا تؤجل لها مباريات

قال حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ، إن الإرهاق هو سبب التعادل مع فيتا كلوب الكونغولي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية .



وأضاف حسن في تصريحات تليفزيونية : "قلت قبل المباراة إننا نلعب بـ17 لاعبا فقط، ولدي إصابات، في الوقت نفسه أنا سعيد بأداء لاعبي فريقي وركضهم كثيرا ، هناك فرق لا تلعب بطولات إفريقية ويتم تأجيل مباريات لها في الدوري، أما نحن، فنلعب مباراة كل 3 أيام".



وفشل المصري البورسعيدي في تأمين رحلته إلى الكونغو يوم 24 أكتوبر الجاري حينما يقابل فيتا كلوب في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، بعد أن تعادل 0-0 في مواجهة الذهاب بين جماهيره.