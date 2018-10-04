القنصلية السعودية بأسطنبول: جمال خاشقجي خرج من مقرنا ولا نعرف مكانه

أكدت القنصلية العامة للسعودية في اسطنبول، أن جمال خاشقجي خرج من مبناها في اسطنبول، موضحة أنها تتابع ما ورد في عدد من وسائل الإعلام حول اختفائه بعد خروجه.



وأشارت القنصلية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية إلى أنها تجري متابعة وتنسيق مع السلطات المحلية التركية لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية.



وكان مسئول سعودي كذب التقارير التي تحدثت عن اختفاء الكاتب السعودي داخل القنصلية في اسطنبول، مشيرا إلى أنه زار القنصلية لطلب أوراق متعلقة بحالته الاجتماعية وأنه خرج بعد فترة قصيرة.



وتتحدث وسائل إعلامية عن اختفاء خاشقجي بعد دخوله مقر القنصلية لإجراء معاملات عائلية، فيما لا يعرف مصيره بعد.





