ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

القنصلية السعودية بأسطنبول: جمال خاشقجي خرج من مقرنا ولا نعرف مكانه

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:25 ص
صدى البلد
حسن محرم
أكدت القنصلية العامة للسعودية في اسطنبول، أن جمال خاشقجي خرج من مبناها في اسطنبول، موضحة أنها تتابع ما ورد في عدد من وسائل الإعلام حول اختفائه بعد خروجه.

وأشارت القنصلية، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية إلى أنها تجري متابعة وتنسيق مع السلطات المحلية التركية لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية.

وكان مسئول سعودي كذب التقارير التي تحدثت عن اختفاء الكاتب السعودي داخل القنصلية في اسطنبول، مشيرا إلى أنه زار القنصلية لطلب أوراق متعلقة بحالته الاجتماعية وأنه خرج بعد فترة قصيرة.

وتتحدث وسائل إعلامية عن اختفاء خاشقجي بعد دخوله مقر القنصلية لإجراء معاملات عائلية، فيما لا يعرف مصيره بعد.


ترشيحاتنا

انتحار شاب لمروره بحالة نفسية داخل مسكنه بشبرا الخيمة

شاهد.. هذا ما سيحدث حينما تتناول وجبتك في قارة أنتركاتيكا المتجمدة

احمي طفلكِ من الإصابة بالأكزيما

آبل تطرح رموزا تعبيرية جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

حملات مرورية مكبرة على الطرق لمنع التكدسات

مفاجأة.. عصير البصل يحفز نمو الشعر

حكم الشرع في إحياء ذكرى الأربعين

التصرف الشرعي لمن نسي ركعة وتذكرها بعد السلام من الصلاة

رئيس هيئة قضايا الدولة يستعرض إنجازات فرع الهيئة بأسوان خلال عام 2018 ..صور

الزمالك يختتم مرانه اليوم ويطير للسعودية

إطلاق نار في العاصمة الإثيوبية ومقتل 3

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية لإطلالات المشاهير فى سبتمبر.. شيرين تتفوق على ميلانيا ترامب .. صور

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

فيديو

تعرف على الحالة المرورية اليوم على الطرق والمحاور الرئيسية
تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو
مركز تحديث الصناعة: 173 مصنعا تحمل شعار صنع في مصر
طريقة عمل فطائر التفاح للشيف غادة التلي
شاهد.. فنانة سورية تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح الإسكندرية السينمائي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟