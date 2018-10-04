سيدة أردنية تتهم شقيق زوجها بالتعدى عليها وسرقة أموالها بدمنهور

اتهمت سيدة تحمل الجنسية الأردنية، ومقيمه بقرية شرنوب بمركز دمنهور شقيق زوجها بالتعدى عليها بالسب والاستيلاء على مبلغ 2900 جنيه وهاتف محمول وخاتم ذهبى خاصين بها.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة دمنهور من المدعوة اقتناع ق ع 49 سنة ( اردنية الجنسية ) تحمل جواز سفر أردنى ربة منزل ومقيمة بمنزل زوجها المتوفى السيد .ع.ا. بقرية شرنوب بدائرة المركز بقيام شقيق زوجها المدعو على ع ع 49 سنة نقاش ومقيم بذات الناحية بالتعدى عليها بالسب والاستيلاء على مبلغ 2900 جنيه وهاتف محمول وخاتم ذهبى خاصين بها.



بسؤال المتهم المذكور أنكر ما نسب إليه وعلل اتهامها له لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث.



وتحرر المحضر اللازم إدارى المركز وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.