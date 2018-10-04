الأهلي يفقد حسام عاشور أمام الاتحاد السكندري

أجرى حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آشعة للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.



ومن جانبه قال خالد محمود، طبيب الفريق إن عاشور يعاني من إجهاد بسيط في العضلة الضامة، وهو ما تسبب في خروجه من مباراة الفريق الأخيرة أمام وفاق سطيف الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.



وأكد محمود أن اللاعب سيخضع لبرنامج استشفاء لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أيام قبل الانتظام في التدريبات الجماعية بما يعني غيابه عن مواجهة الاتحاد السكندري.