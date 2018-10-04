أول تعليق من مدرب الترسانة علي مواجهة الأهلي في كأس مصر

أعرب أحمد كشري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الترسانة،عن شغفه للعب المباراة الكبيرة أمام الأهلي في دور ال32 من بطولة كأس مصر.



وأضاف "كشري" في تصريحات خاصة لصدي البلد: المواجهة شرسة أمام المارد الأحمر بالطبع كنا نتمني منافس سهل لكن حظنا أوقعنا مع كبير الدوري وافريقيا ".



وأكمل :سنستعد بقوة لمواجهة الأهلي بالتأكيد نحترمه ولكن هدفنا تحقيق الفوز والوصول إلى مركز متفوق في البطولة ونسعى لظهور لاعبينا في مستوى قوي يليق باسم نادينا الكبير".



وأختتم :اتمنى التوفيق لنا في المواجهة أمام الأهلي وأدعو لهم في بطولة افريقيا ليحققوا اللقب من أجل مصر لكن في الكأس سيكون الفوز لنا".



جدير بالذكر أن الترسانة يحل ضيفا على الأهلي وتقام المباراة علي استاد السلام 10 أكتوبر الجاري.