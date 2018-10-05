تعرف على كيفية إخراج زكاة الوديعة البنكية

ورد إلى صفحة دار الافتاء الرسمية سؤال يقول صاحبه : " لدي وديعة بنكية فهل أخرج الزكاة على مبلغ الوديعة الأصلي أم على الأرباح فقط ؟ " .



رد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى قائلا: إذا كانت الأرباح من هذه الوديعة هي مصدر دخلك الوحيد الذي تعتمد عليه فلا تقترب من الوديعة ولكن عليك إخراج 10% من قيمة الأرباح شهريا .



وتابع: أما إذا كانت لديك سعة من المال وفائض عن حاجتك فاعمل برأي جمهور العلماء بأن تجمع الأرباح مع مبلغ الوديعة الأصلي وتخرج 2.5% سنويا .