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ديني

تعرف على كيفية إخراج زكاة الوديعة البنكية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
ورد إلى صفحة دار الافتاء الرسمية سؤال يقول صاحبه : " لدي وديعة بنكية فهل أخرج الزكاة على مبلغ الوديعة الأصلي أم على الأرباح فقط ؟ " .

رد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى قائلا: إذا كانت الأرباح من هذه الوديعة هي مصدر دخلك الوحيد الذي تعتمد عليه فلا تقترب من الوديعة ولكن عليك إخراج 10% من قيمة الأرباح شهريا .

وتابع: أما إذا كانت لديك سعة من المال وفائض عن حاجتك فاعمل برأي جمهور العلماء بأن تجمع الأرباح مع مبلغ الوديعة الأصلي وتخرج 2.5% سنويا .

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