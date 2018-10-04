محافظ مطروح: 81 مدرسا لسد العجز بمدارس سيوة

صدق اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، على التعاقد مع 81 مدرسا، لسد العجز لجميع مدارس واحة سيوة .



جاء ذلك خلال لقاء مع عمد ومشايخ وعواقل الواحة للتعرف عن قرب عن المشاكل ووضع حلول فورية لها، بحضور شعبان معروف رئيس مدينة سيوة والقيادات التنفيذية والشعبية المعنية بواحة سيوة.



كما وجه الغرابلي الى وكيل وزارة الصحة بمطروح بتوفير عدد من الاطباء لسد العجز بمستشفي سيوة المركزي .



ووجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من مشروع توصيل الصرف الصحي للمنازل بواحة سيوة والمقرر الانتهاء منه خلال عام.

