الأوقاف: درجات العطاء ومنازل الشهداء موضوع خطبة الجمعة.. غدا

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم ، تحت عنوان: « درجات العطاء ، ومنازل الشهداء »، والذي يتم تعميمه بجميع مساجد الجمهورية.



ووجهت الوزارة جميع الأئمة، بضرورة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط الخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



من ناحية أخرى، يؤدي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة خطبة الجمعة باحد المساجد التي سيتم افتتاحها بمحافظة الوادي الجديد غدا ، والتي تحتفل بعيدها القومي حيث وجه الوزير بتسيير قافلة دعوية واخرى طبية للمحافظة وتوزيع 5 آلاف طن من لحوم الأضاحي على الفقراء .