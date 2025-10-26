عبد الغفار: القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن القيادة السياسية تمنح ملف الصحة الأولوية القصوي، وفقا لحوار خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز”.

وعقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي يُعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استعرض الوزير خلال الاجتماع، الإجراءات التنفيذية للجنة العليا للمؤتمر، مؤكدًا ضرورة تقديم برنامج علمي متميز يركز على القضية السكانية، وتنمية الأسرة، والتنمية البشرية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، ونتائج المبادرات الرئاسية، بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والمؤسسات الدولية؛ لضمان خروج المؤتمر بصورة تعكس مكانة مصر الريادية.