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تعليم

افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لمركز الأورام جامعة المنصورة..صور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 08:13 م
صدى البلد
همت الحسينى
افتتحت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لمركز الاورام جامعة المنصورة تحت عنوان الجديد حول العالم نحو الوصول لافضل الطرق لعلاج الاورام فى مصر و الدول النامية، والذى يعقد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و الدكتور اشرف عبد الباسط قائم بعمل رئيس جامعة المنصورة والدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب و الدكتور محمد حجازى مدير مركز الأورام ، حيث ينعقد على مدار ثلاثة أيام.

فيما يناقش الطرق الجديثة لجراحات الثدى و جراحات الوجه و الرقبه حول العالم ، و كذلك خطط علاج سرطان الثدي جراحيا و دوائيا وكذلك علاج الاورام من خلال فرق استشارية تشمل الجراحة و العلاج الكيماوى و العلاج الاشعاعى مع مشاركة الاشعة التشخيصية و الباثولوجى ، كذلك يناقش المؤتمر الابحاث الخاصة بالطفرة التى حدتث فى مجال العلاج المناعى للاورام.

وقد صرح الدكتور محمد حجازى مدير مركز الأورام بانه ينعقد على هامش المؤتمر ثلاث ورش عمل طبية متخصصة على اعلى مستوى علمى و طبى فى العالم فى مجال الباثولوجى و زرع النخاع و الصيدلية الاكلينيكية.

كما تهدف الى عرض أحدث الابحاث و تبادل الخبرات فى هذه المجالات حيث بدات ورشة عمل الباثولوجى و المنعقد من خلالها ورشة عمل نوتنجهام المنصوره لباثولوجيا اورام الثدى و المنعقد على هامش المؤتمر الدولى الثامن لمركز الاورام جامعة المنصورة .
فيما يعتبر من اهم واعلى البرامج التدريبيه فى مجال باثولوجيا اورام الثدى و للمره الثانيه التى يعقد فيها فى شمال افريقيا بمشاركة ثلاثه من كبار الاساتذه فى اوروبا و بمشاركة كبار أساتذة الباثولوجى من جميع جامعات مصر.

كما تدور فعاليات ورشة عمل الصيدلة الاكلنيكية حول تقنين استخدام المضادات الحيوية في المستشفيات و التغذية العلاجية السليمة لمرضى الاورام و كذلك دور الصيدلة الاكليتيكية في مجال زرع النخاع، ايضا تناقش الورشة استخدام الخلايا الجذعية للاسنان في اصابات الحبل الشوكي و تعرض لأسرار ممارسة الصيدلي في مركز المعلومات الدوائية.

كما تعرض مناقشة الابحاث العلمية الحديثة عن العلاج الموجه لزيادة فاعلية علاج السرطان و تقليل الاعراض الجانبية للادوية و يتم من خلال المناقشات عرض كل ما هو جديد في بروتوكولات العلاج الكيماوي.
افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لمركز الأورام جامعة المنصورة..صور
افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لمركز الأورام جامعة المنصورة..صور
افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لمركز الأورام جامعة المنصورة..صور
افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لمركز الأورام جامعة المنصورة..صور

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