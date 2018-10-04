الأهلي يشيد باتحاد الكرة

وجّهت إدارة النادي، في خطاب رسمي بعد ظهر اليوم، الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لاهتمامه بما جاء في مكاتبات النادي خلال الفترة الماضية بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في بطولة الدوري العام، والتي جرت بملعب السلام في 2-9- 2018، والرد الإيجابي على كافة النقاط التي أشار إليها النادي في خطابه للاتحاد، بما يخدم مصلحة كل الأطراف.



وأكّدت إدارة النادي تعاونها الكامل والمستمر مع كافة عناصر المنظومة الكروية بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية، صرح بذلك العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي وقال إن هناك تفاهمًا وتعاونًا كبيرًا بين النادي والاتحاد.