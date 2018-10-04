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رياضة

كهربا يوجه رسالة لجمهور المملكة قبل السوبر المصري السعودي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 09:52 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
وجه محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشكر لمسؤولي وشعب السعودية على الاستقبال وحسن الضيافة أثناء استقباله اليوم.

وأكد كهربا أن نادي الهلال فريق كبير وتمنى أن يخرج بصورة جيدة مشيرا إلى أن عودة السوبر المصري السعودي قرار جيد.

وأضاف اللاعب "نتمنى ان تخرج المباراة بشكل جيد يليق بالشعبين والجماهير، والهلال الآن يضم 8 لاعبين محترفين جيدين والمباراة مش سهلة والهلال فريق كبير وأتمنى المكسب والعودة لمصر فرحانين".

واختتم حديثه: "لا نخشى الهلال رغم قوته وجروس المدير الفني على دراية كبيرة بالدوري السعودي وأعرب اللاعب عن اشتياقه إلى جماهير اتحاد جدة".

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