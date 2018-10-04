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ريم مصطفى: كنت أرتجل مثل أكرم حسنى وأحمد أمين في الوصية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:54 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة ريم مصطفى، اعتدت على الارتجال بمسلسل الوصية مثل الفنانين أكرم حسني وأحمد أمين؛ مرددة: «كانت كواليس العمل مليئة بالسعادة والكوميديا .. وكنت ارتجل مثلهم».

وأضافت "ريم" خلال لقائها في برنامج "معكم" على قناة CBC، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنها بعد انتهاء تصوير العمل سافرت الساحل، ولم ترد على هاتفها لمدة شهر ونصف بسبب الجهد الذى بذلته خلال تصوير المسلسل.

وروت ريم، عن دورها بمسلسل "أمر واقع" وكيف اخترته؛ منوهة إلى أنها كان لديها شعور بأنه كان يمكنها تقديم الشخصية بشكل أفضل لكنها كانت تحتاج وقت أكثر، حيث أنها كانت ممكن تقدم مشهد العكاز بشكل أكثر جودة.

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