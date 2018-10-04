ثلاثة أيام لعلماء الأزهر لجمع شتات الأسر المصرية بالمحافظات

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قوافل "لم الشمل"، وكذلك التّوعية الأُسريّة، وتستهدف القوافل جمع شتات الأسر، وعلاج مشكلاتها، بالتّزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر، وعلى مدى ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الخميس 4-10-2018، وحتى يوم السبت 6-10-2018.



يأتي ذلك حرصًا من الأزهر الشريف على الأسرة المصرية وحفاظًا عليها من التفكك والتشتت، وينبع من واقع إدراك الأزهر لمشكلات المجتمع، وعمله الدائم على وضع الحلول المناسبة لها، وحد لظاهرة انتشار الطلاق.



ويمكنكم التواصل المباشر مع وحدة لم الشمل التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن طريق الاتصال على هاتف رقم: 19906 من السبت إلى الخميس في أوقات العمل الرسمية بسعر المكالمة العادية.