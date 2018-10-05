وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بالوادي الجديد.. فيديو

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد «بلاط الكبير» بمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد.



وينقل التليفزيون الرسمى على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة الرابعة من شهر المحرم، ويلقي خطبة الجمعة اليوم أحد علماء الأوقاف، بعنوان:« درجات العطاء، ومنازل الشهداء».



وحضر الصلاة، لفيف من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات الشعبية والتنفيذية لمحافظة الوادي الجديد.



يأتي ذلك في إطار مشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى احتفالات محافظة الوادى الجديد بعيدها القومى رقم 59 لها، وافتتاح عدد من المشروعات بمناسبة الاحتفالات وذكرى نصر أكتوبر.