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رياضة

الريشة الطائرة يوجه الدعوة لوزير الرياضة لحضور افتتاح بطولة مصر الدولية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:20 م
صدى البلد
نور عادل
وجه هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، الدعوة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحضور افتتاح بطولة مصر الدولية الرابعة المقرر إقامتها بصالة رقم 4 بمجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 25 وحتى 28 أكتوبر الجاري.

وأكد وزير الرياضة، أنه سيحرص على حضور افتتاح البطولة خصوصًا أنها ستساعد على تنشيط السياحة إضافة إلى الاحتكاك القوي والذي يعود بالنفع على لاعبي منتخباتنا الوطنية المختلفة.

وكانت 30 دولة أكدت مشاركتها في البطولة بواقع 179 لاعبًا ولاعبة، فيما تشارك مصر بـ79 لاعبًا ولاعبة فيما يمثل باقي اللاعبين الـ29 دولة الأخرى.

ومن المقرر، أن يشارك في البطولة "أمريكا - غانا - الأردن - أذربيجان - سويسرا - باكستان - فنلندا - أرمينيا - التشيك - اليونان - بلجيكا - المكسيك - لوكسمبورج - البحرين - مالطا - فرنسا - الهند - ماليزيا - أوغندا - نيجيريا - لاتفيا - موريشيوس - ايرلندا - ميانمار - بيلا روسيا - ليتوانيا - سريلانكا - المجر - الجزائر، إضافة إلى مصر البلد المنظم".

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