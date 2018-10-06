ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

احتراق الوحدة الصحية وإقامة مستشفى ميداني لعلاج مصابي حريق الراشدة.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:54 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أعلنت الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد إقامة مستشفى ميداني بمدرسة الراشدة الابتدائية، بعد احتراق الوحدة الصحية بالقرية وعلاج 30 حالة إصابة حتى الآن.

وقالت وكيلة الوزارة إنه تم استدعاء جميع أطقم الأطباء والممرضين بالمستشفيات والوحدات الصحية بمركز الداخلة، بعد رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العلاجية نتيجة حريق قرية الراشدة، الذي شب في مزارع النخيل منذ 7 ساعات.

وفي ذات السياق، تواصل قوات الدفاع المدني محاولات السيطرة على حريق قرية الراشدة والعوينة، وفرض كردون أمني بمحيط المنازل، وإقامة عازل ما بين القرية والمزارع لحماية الأهالي من ألسنة اللهب، التي تصاعدت نتيجة شدة الرياح، والتهمت أكثر من 60 فدانا.
يذكر أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد كان قد قرر إخلاء الوحدة الصحية من المرضى والعاملين، عقب وصول النيران إليها منذ عدة ساعات.


ترشيحاتنا

انطلاقة قوية لكثير من البرامج بعد أيام.. الإبراشى فى كل يوم.. وعودة الحياة اليوم مع لبنى عسل

تعرف على سر غضب السادات عند حصوله على جائزة نوبل.. فيديو

زكريا ناصف: بند عمولات اللاعبين الأجانب للأهلي خطير للغاية ..فيديو

محافظ الوادى الجديد: الرئيس السيسي يتابع حريق الراشدة و4 طائرات تشارك فى الإطفاء.. فيديو

قرقاش: حوار محمد بن سلمان مع وكالة بلومبرج تمّيز بالصراحة والوضوح

الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

غدا.. الرئيس السيسي يلقي كلمة للأمة بمناسبة الذكرى الـ 45 لنصر أكتوبر

فاروق الفيشاوي يتحدى السرطان برحلة بحرية مع إلهام شاهين

رقية السادات تكشف الاسم المستعار لوالدها خلال فترة هروبه من السجن

تعرف على الفنان السجان لأنور السادات في المعتقل.. فيديو

بعد واقعة الثري العربي.. الشرطة الألمانية تسحل شابا أسود بوحشية

هيثم عرابي: تعاقد أحمد حجازي مع المارد الأحمر مجانًا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد شوقي ..صور

الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

ريم أشرف تكشف تفاصيل 55 ساعة تحت الماء: محستش بخوف من الغطس ونمت 4 ساعات ولعبت شطرنج والسلم والثعبان ودومينو

ضبط سيارة محملة بـ ٢ طن بانجو على معدية القنطرة.. صور

لأول مرة إقامة حفل زواج داخل الكرنك بالأقصر..فيديو وصور

فيديو

عرابي: اختلفت مع محمود طاهر بسبب طريقة اختيار المدير الفني للأهلي
عرابي: انتهاء عقود اللاعبين الأجانب بالأهلي يشكل خطورة.. فيديو
سمير فرج: صحفيون أجانب وثقوا هلع الإسرائيليين فى كتاب اسمه الزلزال
نادر شوقي: 500 ألف جنيه قيمة عمولة انتقال أحمد علي للجونة.. فيديو
ارتفاع عدد مصابي حريق الراشدة بالوادي الجديد إلى 29 حالة.. شاهد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟