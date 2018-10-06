احتراق الوحدة الصحية وإقامة مستشفى ميداني لعلاج مصابي حريق الراشدة.. فيديو









أعلنت الدكتورة سيدة مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد إقامة مستشفى ميداني بمدرسة الراشدة الابتدائية، بعد احتراق الوحدة الصحية بالقرية وعلاج 30 حالة إصابة حتى الآن.وقالت وكيلة الوزارة إنه تم استدعاء جميع أطقم الأطباء والممرضين بالمستشفيات والوحدات الصحية بمركز الداخلة، بعد رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العلاجية نتيجة حريق قرية الراشدة، الذي شب في مزارع النخيل منذ 7 ساعات.وفي ذات السياق، تواصل قوات الدفاع المدني محاولات السيطرة على حريق قرية الراشدة والعوينة، وفرض كردون أمني بمحيط المنازل، وإقامة عازل ما بين القرية والمزارع لحماية الأهالي من ألسنة اللهب، التي تصاعدت نتيجة شدة الرياح، والتهمت أكثر من 60 فدانا.يذكر أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد كان قد قرر إخلاء الوحدة الصحية من المرضى والعاملين، عقب وصول النيران إليها منذ عدة ساعات.