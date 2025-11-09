أخبار التوك شو | طقس خريفي دافئ في مصر اليوم.. وأسعار الذهب لكل الأعيرة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



مدبولي يتفقد الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة

تفقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، نيابة عن الرئيس السيسي.





طقس خريفي دافئ في مصر اليوم.. والأرصاد تكشف عن ارتفاع طفيف وعودة الأمطار جنوبًا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الأجواء الخريفية المستقرة في مختلف أنحاء البلاد اليوم، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا نتيجة تأثر مصر بكتل هوائية دافئة.





حماس: سنسلم جثة الضابط التي عثر عليها أمس في رفح الفلسطينية

أكدت حركة حماس، أنها ستسلم جثة الضابط هدار جولدن التي عثر عليها أمس في رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.





كامل الوزير: القطار الكهربائي السريع عريس اليوم

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن هناك اهتماما توليه الدول العربية بقطاع النقل لتحقيق التنمية المنشودة.بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات

علق الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر على المواجهة المنتظرة بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن اللقاء سيكون خارج التوقعات نظرًا لتقارب المستوى الفني بين الفريقين وقوة العناصر الأساسية في كل جانب.حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد





تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.





تعرف على أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة

تُعد أسعار الذهب من أكثر المؤشرات الاقتصادية متابعة على مستوى العالم، نظرًا لارتباطها الوثيق بحركة الأسواق المالية ومستويات التضخم والاستقرار السياسي.دمار واسع يضرب البرازيل بعد إعصار قاتل.. تفاصيل

تُظهر لقطات بطائرة مسيّرة آثار إعصار قوي ضرب جنوب البرازيل، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 400 شخص.