شاهد.. إنتشار الشرطة إستعدادا لتأمين أنتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: توفير QR Code أمام اللجان للتعرف على إجراءات التصويت
الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح في انتخابات النواب بمطروح
386 مقرا انتخابيا ..محافظة الجيزة تنهي استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
توك شو

أخبار التوك شو | طقس خريفي دافئ في مصر اليوم.. وأسعار الذهب لكل الأعيرة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:


مدبولي يتفقد الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة
تفقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، نيابة عن الرئيس السيسي.



طقس خريفي دافئ في مصر اليوم.. والأرصاد تكشف عن ارتفاع طفيف وعودة الأمطار جنوبًا
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الأجواء الخريفية المستقرة في مختلف أنحاء البلاد اليوم، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا نتيجة تأثر مصر بكتل هوائية دافئة.



حماس: سنسلم جثة الضابط التي عثر عليها أمس في رفح الفلسطينية
أكدت حركة حماس، أنها ستسلم جثة الضابط هدار جولدن التي عثر عليها أمس في رفح الفلسطينية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



كامل الوزير: القطار الكهربائي السريع عريس اليوم
قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن هناك اهتماما توليه الدول العربية بقطاع النقل لتحقيق التنمية المنشودة.بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
علق الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر على المواجهة المنتظرة بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن اللقاء سيكون خارج التوقعات نظرًا لتقارب المستوى الفني بين الفريقين وقوة العناصر الأساسية في كل جانب.حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد



تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد.



تعرف على أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة
تُعد أسعار الذهب من أكثر المؤشرات الاقتصادية متابعة على مستوى العالم، نظرًا لارتباطها الوثيق بحركة الأسواق المالية ومستويات التضخم والاستقرار السياسي.دمار واسع يضرب البرازيل بعد إعصار قاتل.. تفاصيل
تُظهر لقطات بطائرة مسيّرة آثار إعصار قوي ضرب جنوب البرازيل، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 400 شخص.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

د. عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

مفاجأة.. عطية لاشين: العمل في إعداد الرسائل العلمية حرام شرعا وأجرها سُحت

محمد عواد

عواد هو الأصل.. جماهير الزمالك تحفز محمد عواد قبل نهائي السوبر

إبراهيم حسن

إبراهيم حسن: خروج أي لاعب عن النص مصيره الاستبعاد.. واختيارات المنتخب وجهة نظر فنية فقط

عبد الرؤوف

سابع مدرب.. هل ينجح عبد الرؤوف في كتابة فصل جديد في تاريخ المدربين المصريين ؟

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

