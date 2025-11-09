إبراهيم حسن: خروج أي لاعب عن النص مصيره الاستبعاد.. واختيارات المنتخب وجهة نظر فنية فقط

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الاستبعاد سيكون مصير أي لاعب يخرج عن النص أو عدم الالتزام و الاعتراض بأي طريقة ، أو التمارض أو إطلاق تصريحات غير لائقة أو عدم احترام قميص المنتخب ، و التأكيد على أن الجهاز لن يتهاون في الحفاظ على حقوق المنتخب .

تابع إبراهيم حسن أن الإلتزام واحترام الجميع قبل الفنيات ، و أحد المعايير الرئيسية في اختياراتنا للاعبين الذين يمثلون قميص منتخب مصر المقبل على مرحلة مهمة وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

أضاف مدير منتخب مصر أن جهاز منتخب مصر يتعامل مع جميع اللاعبين كأخوة صغار و نقف على مسافة واحدة من الجميع سواء لاعبين أو أندية لهدف واحد و هو نجاح المنتخب وإعلاء إسم مصر و عودته للريادة مرة أخرى وهذا يتطلب من الجميع الالتزام و التفاني و العمل وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق أهداف الفريق .

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن اختيارات اللاعبين لأي معسكر و جهة نظر فنية بحتة للجهاز بقيادة حسام حسن وكل معسكر له حساباته في اختيارات اللاعبين ، تبعا للمباراة و الأهداف التي يضعها الجهاز الفني.