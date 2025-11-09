ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى المعدية النيلية بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، إلى 4 متوفين ومصابان، تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى معدية نيليلة بقرية أشمنت

وتلقت غرفة طوارئ مديرية الصحة إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بني سويف الجامعي.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف فريق من الأطباء والمتخصصين.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وظروفه، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.