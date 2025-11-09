قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
شك في سلوكها.. المتهم بقتـ.ل زوجته وابنه الرضيع في المنوفية يعترف بجريمته
الوطنية للانتخابات: كارت برايل لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية في تصويت النواب
تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي بالسوبر المحلي
رسميًا.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين في الدولة
محافظات

ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان

مستشفي بني سويف الجامعي
مستشفي بني سويف الجامعي

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى المعدية النيلية بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، إلى 4 متوفين ومصابان، تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى معدية نيليلة بقرية أشمنت 
وتلقت غرفة طوارئ مديرية الصحة إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بني سويف الجامعي.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف فريق من الأطباء والمتخصصين.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وظروفه، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

معدية الموت معدية بني سويف بني سويف

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
محافظ الشرقية
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
