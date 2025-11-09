عمرو أديب: “عايز الزمالك يكسب علشان الأجيال الجديدة تعرف إن الإمكانيات مش كل حاجة”

نشر الإعلامي عمرو أديب منشور عبر حسابه الرسمي على موقع إكس (تويتر سابقًا) أكد فيها عن دعمه لنادي الزمالك قبل مباراة الفريق أمام الأهلي اليوم، مؤكدًا أنه لا يشجع الفريق فقط لانتمائه له، بل لإيمانه بقيمة الإصرار والكفاح في تحقيق النجاح رغم قلة الإمكانيات.

وقال أديب في منشوره: “هو أنا ليه عايز الزمالك يكسب النهارده؟ غير إني زملكاوي، عايز الأجيال الجديدة تعرف حاجة مهمة، إن الإمكانيات مش كل حاجة، وكم من نادي مكافح عنده إصرار يهزم نادي عنده فلوس وأنصار. قول يا رب الزمالك النهارده يفرحنا جميعا، قولوا آمين".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأهلي، المقرر لها على ستاد محمد بن زايد في الخامسة والنصف مساء اليوم، في نهائي كأس السوبر المحلي.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة- سيف جعفر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف و خوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

وتم استبعاد كل من محمد صبحي، ومحمود بنتايج، وبارون أوشينج، وعبد الحميد معالي، ومحمود جهاد، وأحمد عبد الرحيم إيشو