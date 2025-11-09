عواد هو الأصل.. جماهير الزمالك تحفز محمد عواد قبل نهائي السوبر

حرصت جماهير الزمالك على استقبال محمد عواد حارس مرمي الفريق الأبيض أثناء نزوله لإجراء علمية الإحماء فى ملعب محمد بن زايد، قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري المصري





وهتفت جماهير الزمالك الموجودة في مدرجات محمد بن زايد “ عواد هو الأصل أحسن جول في مصر”.لتحفيز الحارس قبل خوض النهائي بعد تآلقه في دور نصف النهائي أمام بيراميدز

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأهلي، المقرر لها على ستاد محمد بن زايد في الخامسة والنصف مساء اليوم، في نهائي كأس السوبر المحلي.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة- سيف جعفر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف و خوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

وتم استبعاد كل من محمد صبحي، ومحمود بنتايج، وبارون أوشينج، وعبد الحميد معالي، ومحمود جهاد، وأحمد عبد الرحيم إيشو