برنامج أجمل ناس.. عمرو الليثي: هروح للفلاحين في رمضان ونسمع حكايتهم

كشف الإعلامي عمرو الليثي، كواليس برنامج أجمل ناس، الذي يقدمه طوال أيام شهر رمضان المبارك.

وقال عمرو الليثي، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «السنة دي هنستضيف فلاحين وننزل ونتكلم معاهم في برنامج أجمل ناس، وكل يوم هيكون في لقاء مع فلاح هنروح له ونسمع حكايته ونحق له أمنية».

برامج عمرو الليثي

كشف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عن تفاصيل برامجه في شهر رمضان المبارك، المتزامن مع العام الميلادي 2026.

وقال عمرو الليثي، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «عندي في رمضان برنامجين على قناة الحياة، الأول برنامج أجمل ناس مصر البرنامج ده بننزل الشوارع بنلف في كل شوارع مصر وبنحقق أمنيات الناس في لحظتها كل واحد بنقابله بالصدفة إن شاء الله بنحقق له أمنيته وده حاجة بتسعدني جدا.. وفي الراديو عندنا برنامج أبواب الخير الناس بتكلم على الهواء يوميا ودي السنة العاشرة البرنامج ده بيستمر على راديو مصر».

وتابع عمرو الليثي: «أنا ببقى حريص جدا في رمضان وسط هذا الكم الهائل من البرامج الدرامية والكوميدية والمنوعات والبرامج اللي بنسميها برامج النميمة إن يكون في برامج خيرية وإنسانية تطبطب على الناس ونحاول نعبر عن أحلام الناس وأمنياتهم عشان كده بقدم برامج كلها في رمضان خيرية كنت زمان بعملها برامج حوارية لكن قررت من عشر سنين إن أنا رمضان بالنسبالي برامج إنسانية فقط».

وأضاف عمرو الليثي: «احنا بتعامل ربنا ودي تجارة مع مع ربنا أولاً و90% من الحالات التي بنساعدها لا تظهر على الشاشة واللي بيظهروا يملكون رغبة أن يظهروا لكي يحكوا تجربة إنسانية في المقام الأول لكن أغلب الحالات ما بتظهرش نحن لدينا فريق عمل من خريجين كليات إعلام المتميزين شغالين على الحالات بياخدوها بيتابعوا الحالة من أول ما تبقى مريضة لغاية ما تتعالج».

برنامج أبواب الخير

يحمل البرنامج العديد من المفاجآت لمستمعي البرنامج وللحالات الإنسانية وللمرضى.

ويسهم في تقديم الدعم المادي لإجراء عمليات العيون وعمليات التجميل وزرع العدسات وحقن شبكية وجسم زجاجي وتركيب عين صناعية.

يذاع برنامج “أبواب الخير” في الثالثة مساء الأحد، والإعادة يوم الاثنين من الساعة ١٢ إلى الواحدة ظهراً بإذاعة راديو مصر.