زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة
الترجي التونسي يعيّن كريستيان براكوني مدربًا مؤقتًا بعد إقالة الكنزاري
منسقية النازحين واللاجئين: الأوضاع الإنسانية في السودان صعبة وقاسية للغاية
التطبيق من غدٍ.. شعبة الدخان: زيادة 4 جنيهات في أسعار السجائر كليوباترا وبوكس
حماة الوطن: لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية ودورهما في استقرار المنطقة
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026
دينا أبو الخير توضح حكم نفقة الزوجة العاملة: واجبة شرعًا ولا تسقط بالعمل
المقاولون العرب يُعزي محمد صلاح في جده
عمرو أديب يكشف سيناريو جلسة مجلس النواب بشأن التعديل الوزاري
التعديل الوزاري| برلماني: تلقينا إشارة بحضور جلسة مهمة في المجلس غدا
إقالة مدير فني شهير من نادٍ فرنسي.. تفاصيل
بخان يونس ورفح .. إندونيسيا أول دولة تساهم في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة
فن وثقافة

برنامج أجمل ناس.. عمرو الليثي: هروح للفلاحين في رمضان ونسمع حكايتهم

عمرو الليثي
عمرو الليثي
سعيد فراج

كشف الإعلامي عمرو الليثي، كواليس برنامج أجمل ناس، الذي يقدمه طوال أيام شهر رمضان المبارك. 

وقال عمرو الليثي، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «السنة دي هنستضيف فلاحين وننزل ونتكلم معاهم في برنامج أجمل ناس، وكل يوم هيكون في لقاء مع فلاح هنروح له ونسمع حكايته ونحق له أمنية». 

برامج عمرو الليثي 

كشف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عن تفاصيل برامجه في شهر رمضان المبارك، المتزامن مع العام الميلادي 2026. 

وقال عمرو الليثي، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «عندي في رمضان برنامجين على قناة الحياة، الأول برنامج أجمل ناس مصر البرنامج ده بننزل الشوارع بنلف في كل شوارع مصر وبنحقق أمنيات الناس في لحظتها كل واحد بنقابله بالصدفة إن شاء الله بنحقق له أمنيته وده حاجة بتسعدني جدا.. وفي الراديو عندنا برنامج أبواب الخير الناس بتكلم على الهواء يوميا ودي السنة العاشرة البرنامج ده بيستمر على راديو مصر». 

وتابع عمرو الليثي: «أنا ببقى حريص جدا في رمضان وسط هذا الكم الهائل من البرامج الدرامية والكوميدية والمنوعات والبرامج اللي بنسميها برامج النميمة إن يكون في برامج خيرية وإنسانية تطبطب على الناس ونحاول نعبر عن أحلام الناس وأمنياتهم عشان كده بقدم برامج كلها في رمضان خيرية كنت زمان بعملها برامج حوارية لكن قررت من عشر سنين إن أنا رمضان بالنسبالي برامج إنسانية فقط».

وأضاف عمرو الليثي: «احنا بتعامل ربنا ودي تجارة مع مع ربنا أولاً و90% من الحالات التي بنساعدها لا تظهر على الشاشة واللي بيظهروا يملكون رغبة أن يظهروا لكي يحكوا تجربة إنسانية في المقام الأول لكن أغلب الحالات ما بتظهرش نحن لدينا فريق عمل من خريجين كليات إعلام المتميزين شغالين على الحالات بياخدوها بيتابعوا الحالة من أول ما تبقى مريضة لغاية ما تتعالج». 

برنامج أبواب الخير

يحمل البرنامج العديد من المفاجآت لمستمعي البرنامج وللحالات الإنسانية وللمرضى.

ويسهم في تقديم الدعم المادي لإجراء عمليات العيون وعمليات التجميل وزرع العدسات وحقن شبكية وجسم زجاجي وتركيب عين صناعية.

يذاع برنامج “أبواب الخير” في الثالثة مساء الأحد، والإعادة يوم الاثنين من الساعة ١٢ إلى الواحدة ظهراً بإذاعة راديو مصر.

عمرو الليثي برامج عمرو الليثي برنامج أبواب الخير

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ليفربول ومانشستر سيتي

ضربة موجعة لـ ليفربول بعد الهزيمة من مانشستر سيتي.. ماذا حدث؟

سكن لكل المصريين

الإسكان تحسم الأمر.. موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 8؟

موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 رسميًا وبداية الربيع في مصر فلكيًا

موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 رسميًا وبداية الربيع في مصر فلكيًا

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

