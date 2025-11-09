الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة

تتواصل بطولة العالم للرماية “مسدس وبندقية – القاهرة 2025” نجاحاتها في اليوم الرابع، داخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، وسط منافسات قوية جمعت أبطال العالم من مختلف القارات، في أجواء تنظيمية مشرفة تؤكد قدرة مصر على استضافة كبرى البطولات الدولية.

وشهد اليوم الرابع من البطولة منافسات بندقية ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار – زوجي مختلط، والتي شهدت تألقاً لافتاً للرماة الصينيين الذين سيطروا على المراكز الأولى بعد أداء فني رفيع المستوى، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

الميدالية الذهبية: الصين (وانغ زيفي – شينغ ليهاو)

الميدالية الفضية: الصين (بنغ شينلو – وانغ هونغهاو)

الميدالية البرونزية: تركيا (داملا كوسيه – ميرت نالبانت)

كما شهد اليوم منافسات مثيرة في مسابقة 25 متر مسدس سريع للرجال، التي تألق فيها أبطال أوروبا وآسيا، وأسفرت نتائجها عن تتويج بطل فرنسا بالميدالية الذهبية بعد أداء قوي ومنافسة محتدمة حتى اللحظات الأخيرة، وجاءت النتائج كالتالي:

الميدالية الذهبية: كليمان بساجي – فرنسا

الميدالية الفضية: أنيش أنيش – الهند

الميدالية البرونزية: ماكسيـم هورودينيتس – أوكرانيا

ويؤكد الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني أن النجاح الكبير الذي تحققه البطولة يوماً بعد يوم هو ثمرة دعم القيادة السياسية ورعاية الدولة للرياضة المصرية، مشيراً إلى أن التنظيم المصري حظي بإشادة واسعة من الاتحاد الدولي للرماية والوفود المشاركة لما يتميز به من دقة وانضباط واحترافية عالية.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن مصر باتت اليوم نقطة جذب رئيسية لاستضافة البطولات العالمية للرماية بفضل ما تمتلكه من منشآت رياضية متطورة وإدارة قادرة على تنظيم أحداث رياضية بمعايير عالمية.