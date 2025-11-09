الإدارة العامة للمرور تستعرض "روبوت ذكي" في معرض النقل الذكي |بث مباشر

قدّمت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عرضًا مميزًا داخل جناحها في الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025"، المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كشفت عن روبوت مرور ذكي يُعد من أحدث التقنيات في منظومة إدارة وتنظيم الحركة المرورية.

الروبوت الذكي صُنع بتقنيات محلية، ومزوّد بكاميرات عالية الدقة وحساسات متطورة تتيح له رصد المخالفات المرورية والتعامل مع المركبات والمشاة في الوقت الفعلي، فضلًا عن إمكانية التواصل مع المواطنين عبر شاشة تفاعلية لتقديم الإرشادات أو الرد على الاستفسارات المرورية.

التحول الرقمي

وخلال العرض، أوضح ممثلو الإدارة العامة للمرور أن الروبوت يأتي ضمن خطة التحول الرقمي في المنظومة المرورية، ويهدف إلى دعم رجل المرور في الميادين المزدحمة وتحسين كفاءة إدارة الحركة وتقليل نسب الحوادث. وأشاروا إلى أن النموذج المعروض في المعرض تم اختباره بالفعل في العاصمة الإدارية الجديدة ضمن تجربة تشغيل أولية ناجحة.

https://www.facebook.com/share/v/1DAokGPoF6/