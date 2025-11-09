مش هسيب حقي.. أول تعليق من عاطف إمام بعد قرار شطبه من الموسيقيين.. خاص

خرج الموسيقار عاطف إمام عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن صمته بعد إصدار مصطفى كامل نقيب الموسيقيين قرار بشطبه من النقابة.

وقال عاطف إمام فى تصريح خاص لصدى البلد : مش هسيب حقي واتعجب من قرار نقيب الموسيقيين تجاهي متسائلا: ما الذى اقترفته فى حق النقابة ليتم معاقبتي بالشطب منها والجميع داخل النقابة يتعجب من هذا القرار.

واضاف عاطف إمام : قضيت عمر طويل فى مجلس نقابة الموسيقيين يصل الى 30 عاما ولم أقم بأى مخلفة والجميع يشهد بذلك وهذه النقابة بيتي الأول.

وأوضح عاطف إمام : الأزمة أننى أطالب بما هو حق اصيل لاعضاء النقابة كونها نقابة خدمية تعنل لصالح أعضائها وتحديدا فى علاجهم وصدمتني النقابة بقرار أنى تجاوزت المسموح لى فى العلاج بالنقابة.

مصطفى كامل

من ناحية أخرى قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنه ليس لديه أي علم بالمخالفات أو الإجراءات غير القانونية المنسوبة إلى نقابة الموسيقيين تجاه الدكتور عاطف إمام، عضو مجلس الإدارة.

وأضاف كامل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية المحور، أنه لم يتابع تفاصيل الواقعة، وأنه تلقى طلب الاتصال به فقط دون معرفة مسبقة بما يحدث: "أنا مش عارف حضرتك بتطلبيني بإيه، أنا مشكلتي إن أنا اتقال لي مدام بسمة عايزاك في مداخلة".

وأشار مصطفى كامل إلى أنه بصدد الاستماع للتفاصيل كاملة من المحامي فهد مرزوق، مؤكداً أن النقيب يحرص على متابعة كل الأمور المتعلقة بالنقابة بشكل شخصي، وأنه لا يتصرف إلا بعد الاطلاع على جميع المستندات والتقارير الرسمية.

وتابع: "أنا في النهاية راجل نقيب، ولا يمكن أن يتم اتخاذ أي إجراءات دون الرجوع إليّ ومعرفة الحقائق كاملة".

وشدد نقيب الموسيقيين على أن النقابة تلتزم بالقانون في جميع تحركاتها، وأن أي إجراءات تأديبية أو تحقيقية تتم وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.

ورفض مصطفى كامل التعليق على أي تفاصيل لم يطلع عليها شخصياً، مشيراً إلى أن الواقعة المتعلقة بالدكتور عاطف إمام تحتاج إلى عرض كامل من المحامي أو الجهات المختصة قبل الإدلاء بأي تصريحات نهائية.