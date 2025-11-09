قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السوبر المصري.. بلحاج يتقدم لسيراميكا كليوباترا بالهدف الأول في شباك بيراميدز
انتخابات النواب.. وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الطبي الشاملة ويؤكد رفع درجات الاستعداد
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن تريزيجيه وناصر ماهر.. بماذا علق؟
سرعته 250 كيلو.. معرض TransMEA يعرض القطار الكهربائي السريع فيلارو | بث مباشر
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن رجل مباراة القمة.. ماذا قال؟
شاهد.. أحدث وسائل النقل والصناعات المصرية بمعرض TransMEA | بث مباشر
البنك الأوروبي للاستثمار يضخ 100 مليون يورو لدعم الاقتصاد والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا
التموين: بدء طرح الزيوت الحرة بأسعار مخفضة من إنتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية
معرض النقل الذكي.. رئيس الوزراء يشاهد أول أتوبيس برمائي يصنع في مصر
المحرومون من التصويت في انتخابات مجلس النواب غدًا | تعرف عليهم
وسائل إعلام عبرية: الصليب الأحمر يستلم جثة جندي إسرائيلي من غزة
الصليب الأحمر يتسلم جثة الضابط هدار جولدن من قطاع غزة
المزاج.. سالي خليل تكشف عن أولى أغنيات ألبومها الجديد

سالي خليل
سعيد فراج

تستعد المطربة سالي خليل لطرح أغنيتها الجديدة «المزاج»، وهي الأغنية الأولى من ألبومها القادم الذي يحمل الاسم نفسه.

الأغنية من كلمات محمود العربي، وألحان محمد غنيم، وتوزيع حريقة، وتُعد تجربة جديدة تقدم من خلالها سالي لونًا موسيقيًا مختلفًا عن أعمالها السابقة.

ألبوم سالي خليل

وقالت سالي إن الألبوم يضم 12 أغنية، وستقوم بطرحها على فترات متتابعة، موضحة أن كليب أغنية «المزاج» تم تصويره في أجواء مستوحاة من التراث الشعبي، باستخدام عناصر مثل الملاية اللف والحنطور لإبراز الطابع المصري الأصيل.

وأضافت أن آخر أعمالها كانت أغنية «تاكسي اللي جاي من الحمّام»، وهي أغنية فلكلورية مستوحاة من التراث السيناوي، تعبيرًا عن أصولها من مدينة العريش واعتزازها بالهوية البدوية والتراث الشعبي.

ويشارك في ألبوم «المزاج» عدد من كبار الملحنين والموزعين، من بينهم وسام عبد المنعم، طارق عبد الجابر، أسامة عبد الهادي، إسلام ساسو، عزيز الشافعي، محمد غنيم، والشاعر محمود العربي.

سالي خليل المطربة سالي خليل ألبوم سالي خليل

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

المتحف المصري الكبير

فتح باب التسجيل لزيارة المتحف المصري الكبير.. خطوات النظام الجديد بالكامل

الدوورات التدريبية

انطلاق البرنامج الثاني من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تلتقي المرضى بمستشفى شفاء الأورمان في مدينة طيبة بالأقصر

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

