مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو

كشفت الفنانة مي سليم، عن البرومو الرسمي لأحدث أغانيها "تراكمات"، استعدادا لإطلاقها الكامل بعد غد الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

والأغنية من كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج الشاب عبدالله صبري.

وتخوض “مي” من خلال أغنية "تراكمات" تجربة موسيقية جديدة، حيث تقدم اللون الدرامي، إذ تدور فكرة الأغنية عن الوجع التي تمر به المرأة بعد ما وصلت العلاقة مع حبيبها إلى طريق مسدود، لتعود مى إلى الأغاني الدرامية بعد غياب طويل، حيث اعتمد في الفترة الأخيرة عن ألوان أخرى من الأغاني

الأخيرة.

ويأتي طرح برومو أغنية "تراكمات" بالتزامن مع احتفال مي سليم بعيد ميلادها، إذ شاركت متابعيها عبر حسابها على فيسبوك مجموعة من الصور من أجواء الاحتفال، وظهرت بإطلالة أنيقة بفستان يجمع بين الأسود والأبيض أمام تورتة عيد ميلادها.

أعمال مى سليم

وكان آخر أعمال مى سليم الغنائية أغنية "اتعلقت بيه" التي صدرت في عيد الفطر الماضي، من كلمات خالد ڤيرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وماستر ماهر صلاح، وتم تصويرها في تركيا تحت إدارة المخرج زياد خوري على مدار يومين كاملين.

مى سليم تنتظر عرض مسلسل روج أسود خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، وتجسد خلال أحداثه شخصية ريم، وهي امرأة تعاني مشكلات كبيرة بعد زواجها، ما يدفعها للجوء إلى محكمة الأسرة طلبا للطلاق.

مسلسل "روج أسود" من تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن بطولة: رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، مي سليم، وفرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل حول 5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة وذلك من ملفات حقيقة داخل محاكم الأسرة المصرية.

