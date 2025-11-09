قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. إنتشار الشرطة إستعدادا لتأمين أنتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: توفير QR Code أمام اللجان للتعرف على إجراءات التصويت
الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح في انتخابات النواب بمطروح
386 مقرا انتخابيا ..محافظة الجيزة تنهي استعدادات انتخابات مجلس النواب 2025
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
فن وثقافة

مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو

مي سليم
مي سليم
سعيد فراج

كشفت الفنانة مي سليم، عن البرومو الرسمي لأحدث أغانيها "تراكمات"، استعدادا لإطلاقها الكامل بعد غد الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية. 

والأغنية من كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج الشاب عبدالله صبري.

وتخوض “مي” من خلال أغنية "تراكمات" تجربة موسيقية جديدة، حيث تقدم  اللون الدرامي، إذ تدور فكرة الأغنية عن الوجع التي تمر به المرأة بعد ما وصلت العلاقة مع حبيبها إلى طريق مسدود، لتعود مى إلى الأغاني الدرامية بعد غياب طويل، حيث اعتمد في الفترة الأخيرة عن ألوان أخرى من الأغاني 

الأخيرة.

ويأتي طرح برومو أغنية "تراكمات" بالتزامن مع احتفال مي سليم بعيد ميلادها، إذ شاركت متابعيها عبر حسابها على فيسبوك مجموعة من الصور من أجواء الاحتفال، وظهرت بإطلالة أنيقة بفستان يجمع بين الأسود والأبيض أمام تورتة عيد ميلادها.

أعمال مى سليم

وكان آخر أعمال مى سليم الغنائية أغنية "اتعلقت بيه" التي صدرت في عيد الفطر الماضي، من كلمات خالد ڤيرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وماستر ماهر صلاح، وتم تصويرها في تركيا تحت إدارة المخرج زياد خوري على مدار يومين كاملين.

مى سليم تنتظر عرض مسلسل روج أسود خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، وتجسد خلال أحداثه شخصية ريم، وهي امرأة تعاني مشكلات كبيرة بعد زواجها، ما يدفعها للجوء إلى محكمة الأسرة طلبا للطلاق.

مسلسل "روج أسود" من تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن بطولة: رانيا يوسف، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، مي سليم، وفرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل حول 5 قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة وذلك من ملفات حقيقة داخل محاكم الأسرة المصرية.

مى سليم، اغنية تراكمات، اغنية مى سليم الجديدة، اغانى مى سليم، اغانى دراما، كليب اغنية تراكمات، كليبات مي سليم، كليب اغنية تراكمات، كليب اغنية مي سليم الجديدة.

مي سليم الفنانة مي سليم أعمال مي سليم أخبار مي سليم أعمال مى سليم

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

د. عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

مفاجأة.. عطية لاشين: العمل في إعداد الرسائل العلمية حرام شرعا وأجرها سُحت

وزيرة التضامن

تصرف من وزيرة التضامن تجاه جامعة الأقصر الأهلية لطباعة المناهج بلغة برايل

الجامعة العربية

غدًا.. الجامعة العربية تعقد جلسة حوارية حول التجويع كسلاح حرب

جانب من فرص العمل

40 فرصة عمل جديدة بشركة تريكو بالجيزة

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

