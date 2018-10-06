وصول 4 طائرات للمشاركة في إطفاء حريق الراشدة بالوادي الجديد.. فيديو









وصلت 4 طائرات إطفاء للسيطرة على حريق الراشدة بالوادى الجديد والذي نشب منذ 9 ساعات، بعدما اتسعت وارتفعت ألسنة اللهب وتفحمت مزارع النخيل بالإضافة إلى امتداد النيران للمنازل بالقرية.وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وجه بإقلاع 4 طائرات هليكوبتر للمساعدة في إخماد الحريق الذي شب بقرية الراشدة بمركز الداخلة والتهم أكثر من 60 فدانا، وانتقل إلى بعض المنازل ونتج عنه أكثر من 30 مصابا.وأشار الزملوط أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتابع أولًا بأول، تداعيات حادث الحريق الذي نشب بمناطق زراعات النخيل بقرية الراشدة.وأجرى رئيس الوزراء عددًا من الاتصالات الهاتفية بالوزراء المعنيين، للوقوف على الخطوات بشأن السيطرة على الحريق ومكافحته ومنع انتشاره، والاطمئنان على سلامة المواطنين.