حبس 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بمنزل في سوهاج

أمرت النيابة العامة بمركز طما بسوهاج بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير امن سوهاج، قد تلقي بلاغا من أهالي قرية العتامنه التابعة لمركز طما بقيام كمال.أ. ف، 53 عاما موظف بمديرية الشباب والرياضة ويقيم بذات الناحية بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله، بالانتقال والفحص تم ضبط المذكور وبحوزته فرد روسي صناعة محلية" وكلًا من محسن.ع.غ، 35 عاما حاصل علي دبلوم ويقيم دائرة قسم بولاق الدكرور - الجيزة، سامي.ع.ع، 60 عاما بالمعاش ويقيم مشطا.



وتبين وجود 2 حفرة الأولي داخل المنزل بقطر 3 متر × 2 متر وعمق 20 مترا والثانية خلف المنزل بقطر 2 متر × 1.5 متر وبعمق 15 مترا وتم ضبط أدوات الحفر والتنقيب، بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضاف مالك المنزل بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، تم إخطار هيئة الآثار لاتخاذ اللازم، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.



تحرر عن ذلك محضر إداري وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.