القومي للتنمية الزراعية: نصر أكتوبر شهد ملحمة أبطالها أبناء مصر من الفلاحين

تقدم المجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، بالتهنئة للشعب المصري العزيز والرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية في الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم.





وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي، أن نصر مصر العظيم في السادس من أكتوبر عام 73 شهد ملحمة بطولية كان أبطالها أبناء مصر الأبرار وفي مقدمتهم الفلاحون الذين سطروا بدمائهم الطاهرة تاريخ مصر الحديث.





وتقدم السعيطي بأصدق التهاني للمصريين احتفالا بما حققته القوات المسلحة واستردت به الأرض المقدسة في سيناء بتضحيات وبطولات رجالها من جيل أكتوبر الذي جسد بعطائه للوطن أصالة شعب مصر وأكد عقيدته العسكرية، وأنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط أو تسامح في استرداد الحق والحفاظ على قدسية التراب الوطني.





وأضاف أن ذكرى هذا النصر المجيد ستظل عزيزة على نفس كل مصري تذكي جذوره الوطنية، وتبعث علي الفخر بروح أكتوبر التي كانت صحوة كبرى أعلن الإرادة وبعثت الشعور بالفخر والعزة والشموخ، والثقة في النفس والقدرة على قبول التحدي والصعاب في سبيل استرداد الحق ونصر الوطن.



