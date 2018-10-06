ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أبوظبي تستضيف معرض آيريس للعقارات

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:32 م
صدى البلد
شيرين عادل
يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" معرض "آيريس" للعقارات في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار بتشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ونشرت وكالة " الإمارات اليوم " ، عبر صفحتها بموقع " تويتر " تفاصيل إنطلاق المعرض والذى يأتى بين "آيريس للعقارات" ومكتب أبوظبي للاستثمار انسجاما مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة وتشجيع الاستثمار وبناء على التعاون بين الجانبين ...

ويستقطب معرض "آيريس 2018 " كبار المطورين العقاريين المحليين والأجانب، والوكلاء من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر الدولي للاستثمار العقاري، "المواطنة والإقامة عبر الاستثمار العقاري"، والمطور العقاري فيما يتوقع أن يشارك في هذه الدورة من المعرض أكثر من 125 شركة محلية وإقليمية ودولية لعرض مجموعة واسعة من المشروعات العقارية الكبرى، وبحضور أكثر من 12000 زائر.

ترشيحاتنا

شوقي : سنسحب كتب المستوى الرفيع المخالفة بعد توزيع Connect Plus

الأهلي يعلن ضم مدافع جديد

مساعد وزير الداخلية للسجون: الإفراج عن ٨٩٦ غارما والعفو عن ٣٦٨٢

الأهلي يواجه الوصل الإماراتي في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال

صحف السعودية تبرز ردود محمد بن سلمان النارية على ترامب: ولي العهد تحدث فصمت العالم.. حسم لا يقبل القسمة على اثنين.. المملكة هي الدولة الأقوى

رئيس الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: السيسي لديه رؤية جادة لمستقبل التنمية بمصر

علي جمعة يوضح هل يجوز زواج المرأة بدون ولي

ننشر تفاصيل القرعة النهائية لدور الـ16 فى بطولة كأس زايد للأندية العربية

بدء حجز مقاعد القطارات بالهاتف المحمول.. تعرف على التفاصيل

تفاصيل قتل مسن بـ 20 طعنة على يد المسيخ الدجال بمدينة 6 أكتوبر

فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال ميلانيا ترامب

موكب قرينتا الرئيسين السيسي وترامب يغادر مطار القاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل: كوبري الكيلو 109 سيتم افتتاحه نهاية العام

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي وقرينته بميلانيا ترامب.. صور

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لريم البارودى

فيديو

4 علامات خطيرة تدل على حدوث تشوهات داخلية للرضيع.. فيديو
شاهد .. رسائل المصريين للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر
وزيرة الصحة: 890 ألف مواطن ترددوا على نقاط مسح فيروس سي..فيديو وصور
وزيرة الصحة: التفاوض مع شركة أمريكية لتوريد أدوية فيروس سي في مراحله الأخيرة ..فيديو وصور
النقل: 4800 مشترك وحجز 58 تذكرة من خلال تطبيق القطارات الإلكتروني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟