أبوظبي تستضيف معرض آيريس للعقارات

يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" معرض "آيريس" للعقارات في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار بتشجيع واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.



ونشرت وكالة " الإمارات اليوم " ، عبر صفحتها بموقع " تويتر " تفاصيل إنطلاق المعرض والذى يأتى بين "آيريس للعقارات" ومكتب أبوظبي للاستثمار انسجاما مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة وتشجيع الاستثمار وبناء على التعاون بين الجانبين ...



ويستقطب معرض "آيريس 2018 " كبار المطورين العقاريين المحليين والأجانب، والوكلاء من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر الدولي للاستثمار العقاري، "المواطنة والإقامة عبر الاستثمار العقاري"، والمطور العقاري فيما يتوقع أن يشارك في هذه الدورة من المعرض أكثر من 125 شركة محلية وإقليمية ودولية لعرض مجموعة واسعة من المشروعات العقارية الكبرى، وبحضور أكثر من 12000 زائر.