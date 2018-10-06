تعرف على الوحمات الدموية وأنواعها.. فيديو

قال الدكتور وائل غانم استشارى جراحة التجميل وإصلاح العيوب الخلقية للأطفال، إن الوحمات الدموية تختلف بشكل كبير عن الوحمات الصبغية، حيث تأخذ اللون الأحمر الدموي أو اللون البنفسجي أو اللون الوردي، وهي أخطر من الوحمات الصبغية، حيث إنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على المريض بها، بالإضافة إلى أنها تتسبب في بعض الأعراض الخطيرة.



وأضاف غانم في تصريحات أدلى بها خلال ندوته في موقع "صدى البلد" الإخباري، لها نوعان مختلفان وقد تختلف طرق علاجهما على حسب نوعهما، وهما:



1- الوحمات الخارجية:

وهي تظهر على الأعضاء الخارجية للجسم، وتظهر بشكل واضح، ولكنها قد تشكل خطورة إن لامست الأجزاء الحيوية من الجسم كالأنف والفم، والعين، وذلك على النقيض عندما تظهر على شكل حبة صغيرة على الوجه فإنها لا تشكل خطورة كبيرة.





2- الوحمات الداخلية:

ويمكن أن تمس الوحمات الداخلية الأعضاء الحيوية في الجسم،وقد تشكل خطورة كبيرة عندما تمس الوحمات الأعضاء الحيوية، مثل: القلب، والكبد، والرئة، وهي من أصعب الوحمات في العلاج.



وكلما زادت حجم الوحمات الدموية تسببت في أزمة كبيرة، حيث إنها تكون أكثر عرضة لكي تنزف، وبالتالي تسبب في مشاكل أخرى، وأبرزها التسبب في الإصابة بالأنيميا عند الطفل.



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