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فن

رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى أكتوبر بصورة تكريم السادات لوالدها

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:48 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة لوالدها أثناء تكريمه من الرئيس الراحل السادات إحياءً لذكرى نصر 6 اكتوبر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علقت "رانيا" على الصورة قائلة " ٦ أكتوبر بالنسبة لي الرئيس الراحل بطل الحرب والسلام محمد أنور السادات الله يرحمه وبعده على طول النجم محمود ياسين ربنا يديله الصحة وأفلامه العظيمة اللي أرخت هذه البطولة وهذا النصر العظيم".

تفاعل متابعوها مع الصور متمنين دوام الصحة والعافية لوالدها النجم الغالى محمود ياسين هو اللى بيفكرنا بانتصارات أكتوبر بفيلم ما تزال الرصاصة فى جيبى".
رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى أكتوبر بصورة تكريم السادات لوالدها
رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى أكتوبر بصورة تكريم السادات لوالدها

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