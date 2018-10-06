أحمد موسى: انتصار أكتوبر على إسرائيل و30 يونيو على العدو الإخواني

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ذكره لأسماء أبطال حرب أكتوبر يشعره بالعزة والفخر.



وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « القوات المسلحة قضت على العدو الخارجي عام 1973، والآن نقضي على العدو الإرهابي الإخواني حتى ندفن الرئيس المعزول محمد مرسي وجواسيسه»، معلقًا «انتصرنا في 6 أكتوبر على العدو الصهويني الإسرائيلي وفي 30 يونيو على العدو الصهيوني الإخواني».



ونوه موسى، إن التنظيم الإرهابي الإخواني مصاب بحالة من الحزن بانتصار أكتوبر أكثر من العدو الإسرائيلي، موضحا أن العصر الحديث به انتصارات هما نصر أكتوبر و30 يونيو.

