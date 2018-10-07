تعرف على مصاريف الاشتراك في المكتبة المركزية لجامعة القاهرة

أعلنت المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة عن مصاريف الاشتراك والأوراق المطلوبة للحصول على العضوية.



وأوضحت أن مصاريف الاشتراك 40 جنيها سنويا لطلاب جامعة القاهرة و50 جنيها شهريا لطلاب الجامعات الحكومية و 100 جنيه شهريا لطلاب الجامعات الخاصة و200 جنية شهريا لطلاب الجامعات العربية.



وأضافت أنه للاشتراك على الطلاب إحضار إستمارة إشتراك من وحدة التصوير بالمكتبة وصورة شخصية حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة الميلاد أو جواز السفر وصورة لكارنية الكلية للعام الدراسي الجديد .