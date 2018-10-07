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وزيري: زيارة ميلانيا ترامب ترويج للسياحة المصرية بشكل مختلف

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:15 ص
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
حسام الحارتي
أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن زيارة ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي للأهرامات وأبو الهول في غاية الأهمية، مضيفًا أن جميع الوسائل الإعلام الأجنبية في العالم نقلت الزيارة كاملة. 

وأشار وزيري في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، عبر فضائية "دي إم سي"، إلى أن زوجة الرئيس الأمريكي أبدت إعجابها الشديد بالآثار المصرية والعبقرية التاريخية، لافتًا إلى أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار دعاها لزيارة آثار مصر مرة أخرى.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ميلانيا ترامب تساءلت عن الاكتشافات الأثرية وهل مازالت جارية في مصر حتى إضافة إلى استفسارية حول عملية الترميم الأثرية التي حدثت لأبو الهول.

وأوضح أنه أكد لها أن هناك اكتشافات جديدة تحدث يوميًا، مضيفا أن زيارة ميلانيا ترامب لها ثقلها في الترويج للسياحة المصرية بشكل مختلف أمام العالم.

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