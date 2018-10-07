رشا راغب: إرسال بعثات للخارج والاستعانة بمدربين أجانب لتأهيل الشباب

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، إن الهدف من تواجد الأكاديمية هو وجود شراكة مع المؤسسات الدولية لنقل الخبرات الأجنبية داخل الدولة المصرية.





وأكدت رشا راغب في تصريحات أثناء لقائها ببرنامج " مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية "دي ام سي " ، إنه سيتم إرسال بعثات للخارج ، والاستعانة مدربين أجانب إلى مصر .





وأوضحت أنه يتم تلقي الطلبات والتقدم للأكاديمية، عن طريق الانترنت، قائلة: "لابد أن يتطابق الاختيار مع المواصفات التي أعلن عنها".



