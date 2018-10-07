نصائح لاستخدام أواني الجرانيت في الطهي بصورة آمنة

انتشرت في الفترة الأخيرة أواني الطهي الجرانيتية، التي لا علاقة لها بالجرانيت سوى الشبه الظاهري، فهي مصنوعة من الفولاذ الكربوني الرفيع والمغطى بطبقة من المينا الخزفية، ومطلية بطبقة زجاجية ملساء خالية من المواد الكيميائية الضارة، والتي لا تتفاعل مع الطعام، بحسب ما ذكره موقع "هيلثي كوك وير".



هل أواني الجرانيت آمنة عند الاستخدام؟

لن تتفاعل أواني الطهي كيميائيا مع أي نوع من الطعام ولن تتسبب في تغيير مذاق أو لون الأطعمة، وهي آمنة للطهي وتخزين أي نوع من الطعام، بما في ذلك الأطباق شديدة الحموضة.

ولكن إذا ازيلت قشرة الطلاء من الداخل، فيجب التوقف عن استخدامها وعدم إعداد الطعام وتخزينه فيها، فأواني طهي "الجرانيت" آمنة ما دامت مغطاة بالتفلون.



مزايا أواني طهي الجرانيت

يعمل الكربون المصنوع منه على توزيع الحرارة بالتساوي وبسرعة.

يمتص السطح الخزفي الحرارة بسرعة، ما يقلل من أوقات الطهي.

وزنها خفيف ويجعل من استخدامها أمرا سهلا.

سطحها أملس ويجعل تنظيفها سهلا.

الطعام يخرج طريا ولذيذا.



كيفية استخدامها

يجب طهي الطعام على نار متوسطة.

إذا كانت المقلاة ساخنة جدًا لا تبرديها بسرعة.

يجب غسلها بلطف ولا تستخدمي أدوات التنظيف الخشنة حتى لا تتسبب في تجريحها.

استخدام ملاعق وأدوات بلاستيكية أو خشبية لتجنب حدوث خدوش.

تجنبي عند تسخينها أن تصل إلى نقطة تصاعد الدخان.

لا تسخني "حلة جرانيت" فارغة على درجة حرارة مرتفعة.

التوقف عن استخدامها لو فقدت طلائها الداخلي.