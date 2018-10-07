ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

نصائح لاستخدام أواني الجرانيت في الطهي بصورة آمنة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:41 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
انتشرت في الفترة الأخيرة أواني الطهي الجرانيتية، التي لا علاقة لها بالجرانيت سوى الشبه الظاهري، فهي مصنوعة من الفولاذ الكربوني الرفيع والمغطى بطبقة من المينا الخزفية، ومطلية بطبقة زجاجية ملساء خالية من المواد الكيميائية الضارة، والتي لا تتفاعل مع الطعام، بحسب ما ذكره موقع "هيلثي كوك وير".

هل أواني الجرانيت آمنة عند الاستخدام؟
لن تتفاعل أواني الطهي كيميائيا مع أي نوع من الطعام ولن تتسبب في تغيير مذاق أو لون الأطعمة، وهي آمنة للطهي وتخزين أي نوع من الطعام، بما في ذلك الأطباق شديدة الحموضة.
ولكن إذا ازيلت قشرة الطلاء من الداخل، فيجب التوقف عن استخدامها وعدم إعداد الطعام وتخزينه فيها، فأواني طهي "الجرانيت" آمنة ما دامت مغطاة بالتفلون.

مزايا أواني طهي الجرانيت
يعمل الكربون المصنوع منه على توزيع الحرارة بالتساوي وبسرعة.
يمتص السطح الخزفي الحرارة بسرعة، ما يقلل من أوقات الطهي.
وزنها خفيف ويجعل من استخدامها أمرا سهلا.
سطحها أملس ويجعل تنظيفها سهلا.
الطعام يخرج طريا ولذيذا.

كيفية استخدامها
يجب طهي الطعام على نار متوسطة.
إذا كانت المقلاة ساخنة جدًا لا تبرديها بسرعة.
يجب غسلها بلطف ولا تستخدمي أدوات التنظيف الخشنة حتى لا تتسبب في تجريحها.
استخدام ملاعق وأدوات بلاستيكية أو خشبية لتجنب حدوث خدوش.
تجنبي عند تسخينها أن تصل إلى نقطة تصاعد الدخان.
لا تسخني "حلة جرانيت" فارغة على درجة حرارة مرتفعة.
التوقف عن استخدامها لو فقدت طلائها الداخلي.

ترشيحاتنا

لواء طيار: أغنية على الممر الفيلم الوحيد الجيد عن حرب أكتوبر.. فيديو

تفاصيل ٦٠ دقيقة لـ ميلانيا ترامب خلال زيارة الأهرامات .. صور

الزمالك يكشف مفاجأة حول خطاب خصم نقاط من رصيده بالدوري.. فيديو

إعلامي جريء يعود للشاشة من جديد عبر قناة الحياة قريبا.. فيديو

بعد الاتهامات الجنسية.. كافانو يؤدي اليمين الدستورية وسط أسرته

بعد احتفاله بنصر أكتوبر.. محمد رمضان حديث رواد تويتر

شهود عيان: طفل المترو المنتحر كان بيتكلم في التليفون ورمى نفسه أمام القطار

حازم إمام يوجه رسالة تهنئة لفريق الزمالك

قرقاش: استغلال قطر تصريحات ترامب ضد السعودية دليل على غياب الحكمة

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.. فيديو

أحمد فؤاد سليم يكشف ثغرة أسقطت الإسرائيليين أثناء حرب أكتوبر

المستكاوي يهنئ الزمالك على الفوز بالسوبر المصري السعودي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

ملكة جمال مصر 2018 في ضيافة صدى البلد .. صور

فيديو

تامر الشهاوى يكشف تفاصيل اجتماع مصر وسوريا للاتفاق على حرب 73
محمود علاء: الهلال فريق محترم وفخور بوجودي فى الزمالك.. فيديو
تامر الشهاوى: القوات المسلحة بريئة من نكسة 67
طارق سليمان: لولا يقظة جنش لخسر الزمالك 2-0 في الشوط الأول.. فيديو
محمود علاء: سأجتهد وأتعب للانضمام إلى المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟