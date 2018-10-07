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أخبار العالم

5 حالات إصابة جديدة بإيبولا في شرق الكونجو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن خمس حالات مؤكدة جديدة للإصابة بالإيبولا في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.

وبلغ عدد حالات الإصابة بالوباء المتفشي في إقليمي كيفو الشمالي وإيتوري 140 حالة مؤكدة منذ يوليو، توفي منها 108 حالات وفقا للنشرة اليومية التي تصدرها الوزارة.

وكانت الوزارة تعلن في المتوسط عن حالة أو حالتين مؤكدتين يوميا خلال الأسابيع الأخيرة.

وتطورت مكافحة إيبولا أكثر خلال السنوات الأخيرة منذ اكتشافه بالقرب من نهر الكونجو في عام 1976. لكن الشائعات والمعلومات المضللة والميل إلى الاستعانة بالممارسات الطبية التقليدية عطل طرح العلاج الفعال خلال موجة تفشي المرض الحالية.

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