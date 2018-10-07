ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بث مباشر

بث مباشر.. افتتاح الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين بمشاركة مصر

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:56 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
انطلقت فى العاصمة الارجنتينية بوينس آيرس، الأحد، النسخة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب التى تشهد مشاركة مصرية بـ68 لاعبًا (39 لاعبًا، و29 لاعبة) يتنافسون فى 23 رياضة أولمبية من بين 33 لعبة.

وتتكون البعثة المصرية من 118 فردًا منهم 68 لاعبًا بواقع 39 لاعبًا، و29 لاعبة، و34 مدربًا وإداريًا، ويشارك لاعبو ولاعبات مصر فى 22 لعبة أولمبية فردية، وبمنتخب الصالات لكرة القدم فى لعبة واحدة جماعية، بينما تقام جميع المنافسات فى 33 لعبة فردية وجماعية.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من الجمهور من جميع أنحاء العالم، وحمل أحمد الجندى لاعب منتخب الخماسى الحديث علم مصر.

ترشيحاتنا

فيلايني يكشف تعليمات مورينيو بين شوطي مباراة نيوكاسل

لواء طيار: أغنية على الممر الفيلم الوحيد الجيد عن حرب أكتوبر.. فيديو

الخياط: تشغيل محطة إنتاج كهرباء بالخلايا الشمسية فى أسوان منتصف 2019

نسفت سيارات العدو وساهمت في خطة الحرب.. تاجرة القماش أبرز مناضلة في سيناء

الأهلي يمدد عقد الشناوي 3 سنوات ويرفعه إلى 4.5 مليون جنيه في الموسم.. فيديو

هنا شيحة تضع أحمد فلوكس فى موقف محرج بعد شائعة زواجهما

فنان أمريكي يتحول إلى أضحوكة للجماهير .. فيديو

إعلامي جريء يعود للشاشة من جديد عبر قناة الحياة قريبا.. فيديو

الجارالله: لهذه الأسباب مصر على الطريق الصحيح

حتحوت: لاعبو الأهلي يتهمون أزارو بالأنانية

حريق هائل بمناطق زراعية في أسوان

مصير قبر ابن خلدون يثير الغموض فى مصر..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

ملكة جمال مصر 2018 في ضيافة صدى البلد .. صور

فيديو

إتيكيت تناول السمك والجمبري بالشوكة والسكينة
مدرب كوم حمادة: مدافع الأهلي الجديد لديه ميزة لا يملكها أحمد حجازي.. فيديو
تامر الشهاوى يكشف تفاصيل اجتماع مصر وسوريا للاتفاق على حرب 73
محمود علاء: الهلال فريق محترم وفخور بوجودي فى الزمالك.. فيديو
تامر الشهاوى: القوات المسلحة بريئة من نكسة 67

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟