بث مباشر.. افتتاح الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين بمشاركة مصر

انطلقت فى العاصمة الارجنتينية بوينس آيرس، الأحد، النسخة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب التى تشهد مشاركة مصرية بـ68 لاعبًا (39 لاعبًا، و29 لاعبة) يتنافسون فى 23 رياضة أولمبية من بين 33 لعبة.وتتكون البعثة المصرية من 118 فردًا منهم 68 لاعبًا بواقع 39 لاعبًا، و29 لاعبة، و34 مدربًا وإداريًا، ويشارك لاعبو ولاعبات مصر فى 22 لعبة أولمبية فردية، وبمنتخب الصالات لكرة القدم فى لعبة واحدة جماعية، بينما تقام جميع المنافسات فى 33 لعبة فردية وجماعية.وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من الجمهور من جميع أنحاء العالم، وحمل أحمد الجندى لاعب منتخب الخماسى الحديث علم مصر.