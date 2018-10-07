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فن

شاهد.. بالي بيك يقود دراجة بخارية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:05 ص
شروق ابراهيم
شارك الفنان التركي بوراك أوزجيفيت متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة جديدة له خلال قيادته دراجته النارية.

من المعروف أن الفنان المعروف في العالم العربي باسم "بالي بيك" من هواة قيادة الدراجات النارية، وكثيرا ما شارك متابعيه أجمل لحظاته خلال القيادة.

من أبرز أعمال "بوراك" مسلسل "حريم السلطان" الذي قام ببطولته خالد أرغنش ومريم أوزورلي ونخبة من نجوم ونجمات الدراما التركية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

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