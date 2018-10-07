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حوادث

ندب المعمل الجنائى لفحص حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:48 ص
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة شبرا بندب المعمل الجنائى لفحص الحريق الذى اندلع داخل مصنع للبلاستيك لمعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات.

كانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد نجحت فى السيطرة علي حريق نشب بشارع الوحدة العربية بالقرب من ترعة الإسماعيلية إثر اشتعال مخلفات البلاستيك دون خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بشارع الوحدة العربية بالقرب من ترعة الإسماعيلية، إثر اشتعال مخلفات البلاستيك وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

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