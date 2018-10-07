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رياضة

جوارديولا يهاجم محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 10:43 ص
محمد صلاح وجوارديولا
محمد صلاح وجوارديولا
عمرو الحلوانى
أكد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن محمد صلاح نجم ليفربول، يجب أن يستعيد مستوى الموسم الماضي، ويستمر عليه لـ8 أو 9 سنوات مقبلة، كي تتم مقارنته بهداف السيتزنز، سيرجيو أجويرو.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" قبل مواجهة ليفربول والسيتي، اليوم الأحد في آنفيلد: "صلاح ما زال أصغر سنًا، وعامه الأول في إنجلترا كان في تشيلسي، لذا ما زلنا سنراه في المستقبل".

وأضاف: "لكن اللاعب الذي يمتلك الجودة ليحرز 50 هدفًا في الموسم، دائما يستطيع تكرار ذلك، لكن كرة القدم بها ارتفاع وانخفاض".

وتابع :"صلاح لاعب ممتاز، وسيحرز أهدافًا في المستقبل، ما يمر به الآن يحدث أحيانًا.. أجويرو سجَّل الكثير من الأهداف، لكن في بعض الأحيان لم يسجل".

وأكمل: "في كم سنة سجل أجويرو تلك الأهداف؟.. 8، أو 9 سنوات. بالنسبة لصلاح ما شاهدناه، هو موسم واحد من 7، أو 8 سنوات سيقضيها هنا".

ويلقتى ليفربول اليوم مع المان سيتى بملعب الأنفيلد فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدورى الإنجليزى لموسم 2018 /2019.

واختتم: "لقد نشأ هناك ولديه ذكريات جيدة عن الفترة التي قضاها مع الريدز، بالطبع جماهير ليفربول تريد أن يلعب بشكل سيئ، ولكنه يتطلع للعكس".

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