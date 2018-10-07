جوارديولا يهاجم محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي

أكد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن محمد صلاح نجم ليفربول، يجب أن يستعيد مستوى الموسم الماضي، ويستمر عليه لـ8 أو 9 سنوات مقبلة، كي تتم مقارنته بهداف السيتزنز، سيرجيو أجويرو.



وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" قبل مواجهة ليفربول والسيتي، اليوم الأحد في آنفيلد: "صلاح ما زال أصغر سنًا، وعامه الأول في إنجلترا كان في تشيلسي، لذا ما زلنا سنراه في المستقبل".



وأضاف: "لكن اللاعب الذي يمتلك الجودة ليحرز 50 هدفًا في الموسم، دائما يستطيع تكرار ذلك، لكن كرة القدم بها ارتفاع وانخفاض".



وتابع :"صلاح لاعب ممتاز، وسيحرز أهدافًا في المستقبل، ما يمر به الآن يحدث أحيانًا.. أجويرو سجَّل الكثير من الأهداف، لكن في بعض الأحيان لم يسجل".



وأكمل: "في كم سنة سجل أجويرو تلك الأهداف؟.. 8، أو 9 سنوات. بالنسبة لصلاح ما شاهدناه، هو موسم واحد من 7، أو 8 سنوات سيقضيها هنا".



ويلقتى ليفربول اليوم مع المان سيتى بملعب الأنفيلد فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدورى الإنجليزى لموسم 2018 /2019.



واختتم: "لقد نشأ هناك ولديه ذكريات جيدة عن الفترة التي قضاها مع الريدز، بالطبع جماهير ليفربول تريد أن يلعب بشكل سيئ، ولكنه يتطلع للعكس".