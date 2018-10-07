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أخبار البلد

شعراوي: القيادة السياسية والحكومة تقف بجانب أهالي الراشدة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:03 ص
صدى البلد
ايمان البكش
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن القيادة السياسية والحكومة تقف مع أهالى قرية الراشدة بمحافظة الوادي الجديد وستعمل على تلبية احتياجاتهم بصورة عاجلة عقب الحريق الذى إندلع فى القرية يوم الجمعة الماضي.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أنه قام مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بزيارة أمس السبت إلى محافظة الوادى الجديد بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتفقد موقع حريق قرية الراشدة بمركز الداخلة ومتابعة أعمال إخماد وتبريد الحريق.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه من المقرر أن يتم تقديم تقرير عن نتائج الزيارة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لافتا إلى أن التقرير سيتضمن دراسة لأسباب الحريق وأهم آليات عدم تكرار تلك الحرائق ودراسة عدد من المقترحات بالتنسيق مع وزيرة البيئة للقضاء على المشكلات البيئية المتعلقة بتلك الزراعات خاصة أشجار النخيل والاستفادة منها فى تدوير المخلفات .

ونوه اللواء محمود شعراوى إلى أنه سيتم وضع خطة زمنية تشمل العديد من المحاور التى من شأنها الاستفادة من ثروة النخيل الموجودة بالمحافظة، لافتا إلى أنه سيتم وضع آلية وبرنامج عمل مع بعض الوزارات المعنية بالحكومة لإعادة تخطيط قرية الراشدة وكذا دراسة تنفيذ بعض المشروعات للاستفادة من مخلفات النخيل بإقامة مصانع لتحويل تلك المخلفات إلى مواد أخرى يستفيد منها المجتمع المحلى بالمحافظة.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أنه سيتم أيضًا دراسة إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية بالمحافظة لاستغلال جريد النخيل الموجود بها.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنه طلب من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، تشكيل لجنة لدراسة احتياجات أبناء القرية واستكمال المرافق والخدمات الضرورية بالإضافة إلى تعويض المضاريين من الاهالى بما يتناسب مع الخسائر التى حدثت.

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