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أخبار البلد

الأعلى للإعلام ينتهي من إعداد نموذج ترخيص القناة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:24 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من صياغة نموذج ترخيص ممارسة العمل الإعلامي.

ويتضمن النموذج الذي يتم التعامل به خلال الفترة المقبلة من 11 بندا، واشترط أن تكون جنسية مدير البرامج مصري.

ويشمل النموذج ملء البيانات التالية اسم القناة، اسم الشركة، اسم رئيس مجلس الإدارة وجنسيته، أعضاء مجلس الإدارة، اسم مدير البرامج على أن تكون جنسيته مصري، ومسؤول البث وجنسيته، ويتضمن أيضا قيمة رأس المال المرخص به، ونوعية ما تقدمه القناة سواء قناة عامة أو إخبارية أو متخصصة، وأخيرا الجمهور المستهدف، ويشترط إرفاق النظام الأساسي حال وجوده أو يستكمل في مدة لا تزيد على أسبوعين، وأن يكون طلب الترخيص ممهورا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام.

وينص القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بالمجلس في مادته رقم 55، على أن يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، ويجب أن تحدد في النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسى، وذلك طبقًا لطلب الترخيص.

ونصت المادة 56 على أن ُتعين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسؤولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية، و نصت المادة 57 على أن تُعين الوسيلة الإعلامية مسؤولًا عن البث يشترط أن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.

وتتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وفقا للمادة 58 المسؤولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى.

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