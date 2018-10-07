أبرز أحزاب المعارضة في نيجيريا يعلن مرشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة

أعلن حزب الشعب الديمقراطي - أبرز أحزاب المعارضة في نيجيريا - أن النائب السابق للرئيس "عتيق أبو بكر" (71 عاما) فاز في الانتخابات التمهيدية، ليكون مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير عام 2019 لمواجهة الرئيس "محمد بخاري".



وذكر راديو /فرنسا الدولي/ اليوم الأحد، أن حزب "مؤتمر التقدميين" الحاكم اختار "بخاري" أمس السبت في نهاية انتخابات أولية لم تشهد منافسة لأنه كان المرشح الوحيد.



وكانت المنافسة حادة في إطار حزب الشعب الديمقراطي، حيث تواجه اثنا عشر شخصا للفوز بالترشح في المؤتمر الوطني للحزب في مدينة "بورت-هاركورت" النفطية في جنوب شرق نيجيريا.



يذكر أن 4000 مندوب على الأقل من 36 ولاية ومن العاصمة "أبوجا" صوتوا للمرشح الذي اختاروه خلال الانتخابات التمهيدية التي استمرت يومين وبدأت صباح أمس السبت.

